الرئيس الإيراني: أصدرت تعليمات لعراقجي بإعداد محادثات مع واشنطن إذا سادت أجواء دون تهديدات وتوقعات غير معقولة

بعد قيام طائرات زراعية اسرائيلية برش "مواد مجهولة" يرجح انها سامة على مناطق حدودية في جنوب لبنان، نقلت القناة 15 الاسرائيلية، عن أوساط أمنية في الجيش الاسرائيلي، أن "الهدف هو قتل كل النباتات الموجودة قرب الحدود، بسبب مخاوف، من أن يشكل النبات الكثيف، غطاء يسمح باقتراب مسلحين، أو أشخاص غير مرغوب فيهم، من الحدود ويشكلوا خطراً على الجنود والمستوطنات، لذلك قررت قيادة المنطقة الشمالية القضاء على كل الغطاء النباتي القريب من السياج".
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 4% في تداولات اليوم كما قفزت عقود الفضة 8% بعد انهيار حاد سجلته مؤخرا، بحسب وكالة "رويترز".
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم، أنه كلّف وزير خارجيته عباس عراقجي تمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد أن هدد نظيره دونالد ترامب بعواقب "سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.