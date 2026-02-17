"درع اسرائيل".. ماذا قال كاتس؟

وخلال كلمته في مؤتمر للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، تناول كاتس التحديات المتعلقة بتوريد الأسلحة والاكتفاء الذاتي الدفاعي لإسرائيل.وأعلن كاتس، أن "الوزارة قررت إطلاق مبادرة طويلة الأمد، تحمل اسم "درع " مؤقتًا، من شأنها إضافة 350 مليار شيكل، أي ما يعادل 95 مليار أميركي، إلى ميزانية الدفاع على مدى المقبل".وأوضح أن الخطة تستند إلى ثقة راسخة في القوة الاقتصادية لدولة إسرائيل"، مضيفًا: "لا أمن بدون اقتصاد، ولا اقتصاد بدون أمن".وقال: "لا يمكن إنتاج كل شيء، أو ابتكار كل شيء، أو الاستعداد لكل شيء. فالجميع يتنافس على الموارد، بدءا من أبسط الذخائر وصولا إلى أكثر الأنظمة تطورا. والنتيجة هي أنه عندما تخوض حملة عسكرية وتحتاج إلى قذائف دبابات ومدفعية، تجد نفسك في منافسة مع جهات فاعلة أخرى".وصف كاتس بأنها "حليف عظيم" دعمت إسرائيل خلال ما أسماه صراعاً متعدد الجبهات، لكنه أشار إلى وجود لحظات خلاف كان لها أثرها.