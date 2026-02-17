الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

السعودية تُعلن: غداً هو أول أيام شهر رمضان

2026-02-17 | 10:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السعودية تُعلن: غداً هو أول أيام شهر رمضان
السعودية تُعلن: غداً هو أول أيام شهر رمضان

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن "يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر ‎رمضان المبارك لعام 1447، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".


مقالات ذات صلة
السعودية تُعلن: غداً هو أول أيام شهر رمضان

عربي و دولي

السعودية

شهر رمضان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب يحذر إيران: رفض الاتفاق سيترتب عليه عواقب
عشية المفاوضات.. استعراض للقوة في مضيق هرمز (فيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

غرف فندقية فاخرة لقاء سنت واحد.. كيف كُشفت الحيلة؟
08:37

غرف فندقية فاخرة لقاء سنت واحد.. كيف كُشفت الحيلة؟

أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء أنها أوقفت شابا يبلغ 20 عاما للاشتباه في اختراقه موقعا إلكترونيا، حجز من خلاله غرفا فاخرة في فنادق مقابل سنت واحد فحسب، في أول جريمة إلكترونية من هذا النوع.

ويُعتقد أن المشتبه به تلاعب بنظام الدفع الإلكتروني للموقع، مُدخلا تعديلات على آلية التحقق من صحة الدفع، بحيث تبدو الحجوزات مدفوعة بالكامل.

08:37

غرف فندقية فاخرة لقاء سنت واحد.. كيف كُشفت الحيلة؟

أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء أنها أوقفت شابا يبلغ 20 عاما للاشتباه في اختراقه موقعا إلكترونيا، حجز من خلاله غرفا فاخرة في فنادق مقابل سنت واحد فحسب، في أول جريمة إلكترونية من هذا النوع.

ويُعتقد أن المشتبه به تلاعب بنظام الدفع الإلكتروني للموقع، مُدخلا تعديلات على آلية التحقق من صحة الدفع، بحيث تبدو الحجوزات مدفوعة بالكامل.

واشنطن تحذر: لا سلاح نووي لإيران
06:17

واشنطن تحذر: لا سلاح نووي لإيران

شدد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم على أن بلاده ستحول دون حصول إيران على سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى"، وذلك في خضم مباحثات بين الطرفين سعيا للتوصل الى اتفاق،بحسب وكالة "فرانس برس".

06:17

واشنطن تحذر: لا سلاح نووي لإيران

شدد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم على أن بلاده ستحول دون حصول إيران على سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى"، وذلك في خضم مباحثات بين الطرفين سعيا للتوصل الى اتفاق،بحسب وكالة "فرانس برس".

يحدث الآن

اخترنا لك
غرف فندقية فاخرة لقاء سنت واحد.. كيف كُشفت الحيلة؟
08:37
واشنطن تحذر: لا سلاح نووي لإيران
06:17
الحكومة الإيرانية: نسير بالمفاوضات والاستعداد الدفاعي في آن واحد
03:44
بعد موجة هبوط حادة.. الذهب يرتفع!
03:17
"عقبات لوجستية".. إرجاء الجلسة الثانية لمحاكمة مادورو
01:27
التلغراف عن مصادر مطلعة: العناصر المتفق عليها بين طهران وواشنطن قد تشمل توافقا عاما على مناقشة العقوبات
16:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026