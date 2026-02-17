السعودية تُعلن: غداً هو أول أيام شهر رمضان

أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء أنها أوقفت شابا يبلغ 20 عاما للاشتباه في اختراقه موقعا إلكترونيا، حجز من خلاله غرفا فاخرة في فنادق مقابل سنت واحد فحسب، في أول جريمة إلكترونية من هذا النوع.



ويُعتقد أن المشتبه به تلاعب بنظام الدفع الإلكتروني للموقع، مُدخلا تعديلات على آلية التحقق من صحة الدفع، بحيث تبدو الحجوزات مدفوعة بالكامل.