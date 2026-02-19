عاجل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
عربي و دولي

مؤشرات الضربة ترتفع: ترامب يهدد وإسرائيل تستعد!

2026-02-19 | 00:45
أكد البيت الأبيض، أنه سيكون "من الحكمة" أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة، بينما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً إلى خيار التحرك العسكري ضد طهران. وفي تغريدة على منصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد يصبح من الضروري أن تستخدم الولايات المتحدة دييغو غارسيا، وكذلك القاعدة الجوية الواقعة في فيرفورد"، محذراً بريطانيا من التخلي عن جزر تشاغوس في المحيط الهندي، ومشيراً إلى أن قاعدة دييغو غارسيا قد تكون ضرورية "للقضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب وخطير".

وذكر البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، لوكالة "رويترز" أن المحادثات التي جرت مع إيران هذا الأسبوع في جنيف أحرزت "تقدماً محدوداً"، مشيراً إلى استمرار وجود فجوات حول بعض القضايا

وأضاف أن طهران من المتوقع أن تزوّد الولايات المتحدة بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.

في الوقت نفسه، تتزايد التقديرات في إسرائيل بشأن احتمال تنفيذ هجوم أميركي على إيران خلال الأيام المقبلة، في ظل تعثر المسار التفاوضي وتسارع الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن ترامب "يرسل مزيداً من الوسائل العسكرية إلى محيط إيران"، بما في ذلك إلى سواحل الخليج وحتى أوروبا، في ما وُصف بأنه أحد أكبر الانتشارات العسكرية الأميركية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتشير التقارير إلى احتمال وصول حاملة الطائرات "فورد" إلى المنطقة في وقت أبكر من المتوقع، "ربما في مطلع الأسبوع المقبل".

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن هناك رفعاً لحالة التأهب في إسرائيل تحسباً لاحتمال منح ترامب "ضوءاً أخضر" لهجوم ضد إيران، مضيفة أن المناقشات جرت في مستويات مختلفة خلال الأيام الأخيرة بشأن هذا السيناريو. 

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نقلت لإسرائيل رسالة مفادها أنها ستحصل على "مهلة تحذيرية تمتد لعدة أيام" قبل أي هجوم محتمل، وأنه "لن يكون هناك هجوم يفاجئ إسرائيل"، مع احتمال تنفيذ "هجوم مشترك" بين الجانبين.
إلى جانب ايران.. اسرائيل تستعد لجبهتين: "حزب الله" واليمن! (يديعوت أحرونوت)
بعد ارتفاعه أكثر من 2%.. الذهب ينخفض!

"غادروا إيران فوراً".. تحذير عاجل وتوتر متصاعد
04:27

"غادروا إيران فوراً".. تحذير عاجل وتوتر متصاعد

أفادت وكالة رويترز بأن رئيس وزراء بولندا أصدر تحذيراً عاجلاً لمواطنيه، مطالباً جميع البولنديين في إيران بمغادرة البلاد فوراً. ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وسط مخاوف من تصاعد الأوضاع الأمنية والدبلوماسية.

في ايران.. زلزال بقوة 5 درجات!
في ايران.. زلزال بقوة 5 درجات!

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل جنوب إيران في الخليج فجرا، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض.

ووقع الزلزال عند الساعة 03.43 بتوقيت غرينتش على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

