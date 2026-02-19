مؤشرات الضربة ترتفع: ترامب يهدد وإسرائيل تستعد!

وذكر البيت الأبيض
، في تصريحات صحفية، لوكالة "رويترز" أن المحادثات التي جرت مع إيران
هذا الأسبوع في جنيف أحرزت "تقدماً محدوداً"، مشيراً إلى استمرار وجود فجوات حول بعض القضايا
.
وأضاف أن طهران من المتوقع أن تزوّد الولايات المتحدة
بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.
في الوقت نفسه، تتزايد التقديرات في إسرائيل
بشأن احتمال تنفيذ هجوم أميركي على إيران خلال الأيام المقبلة، في ظل تعثر المسار التفاوضي وتسارع الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن ترامب "يرسل مزيداً من الوسائل العسكرية إلى محيط إيران"، بما في ذلك إلى سواحل الخليج وحتى أوروبا، في ما وُصف بأنه أحد أكبر الانتشارات العسكرية الأميركية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة
.
وتشير التقارير إلى احتمال وصول حاملة الطائرات "فورد" إلى المنطقة في وقت أبكر من المتوقع، "ربما في مطلع الأسبوع المقبل".
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية
إن هناك رفعاً لحالة التأهب في إسرائيل
تحسباً لاحتمال منح ترامب "ضوءاً أخضر" لهجوم ضد إيران، مضيفة أن المناقشات جرت في مستويات مختلفة خلال الأيام الأخيرة بشأن هذا السيناريو.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نقلت لإسرائيل رسالة مفادها أنها ستحصل على "مهلة تحذيرية تمتد لعدة أيام" قبل أي هجوم محتمل، وأنه "لن يكون هناك هجوم يفاجئ إسرائيل"، مع احتمال تنفيذ "هجوم مشترك
" بين الجانبين.