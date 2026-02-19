مؤشرات الضربة ترتفع: ترامب يهدد وإسرائيل تستعد!

أكد البيت ، أنه سيكون "من الحكمة" أن تبرم اتفاقاً مع ، بينما ألمح الرئيس الأميركي مجدداً إلى خيار التحرك العسكري ضد طهران. وفي تغريدة على منصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد يصبح من الضروري أن تستخدم الولايات المتحدة دييغو غارسيا، وكذلك الجوية الواقعة في فيرفورد"، محذراً بريطانيا من التخلي عن جزر تشاغوس في المحيط الهندي، ومشيراً إلى أن قاعدة دييغو غارسيا قد تكون ضرورية "للقضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب وخطير".

وذكر البيت ، في تصريحات صحفية، لوكالة "رويترز" أن المحادثات التي جرت مع هذا الأسبوع في جنيف أحرزت "تقدماً محدوداً"، مشيراً إلى استمرار وجود فجوات حول بعض .



وأضاف أن طهران من المتوقع أن تزوّد بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.



في الوقت نفسه، تتزايد التقديرات بشأن احتمال تنفيذ هجوم أميركي على إيران خلال الأيام المقبلة، في ظل تعثر المسار التفاوضي وتسارع الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة.



وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن ترامب "يرسل مزيداً من الوسائل العسكرية إلى محيط إيران"، بما في ذلك إلى سواحل الخليج وحتى أوروبا، في ما وُصف بأنه أحد أكبر الانتشارات العسكرية الأميركية في المنطقة خلال السنوات .



وتشير التقارير إلى احتمال وصول حاملة الطائرات "فورد" إلى المنطقة في وقت أبكر من المتوقع، "ربما في مطلع الأسبوع المقبل".



وقالت "القناة 12" إن هناك رفعاً لحالة التأهب في تحسباً لاحتمال منح ترامب "ضوءاً أخضر" لهجوم ضد إيران، مضيفة أن المناقشات جرت في مستويات مختلفة خلال الأيام الأخيرة بشأن هذا السيناريو.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نقلت لإسرائيل رسالة مفادها أنها ستحصل على "مهلة تحذيرية تمتد لعدة أيام" قبل أي هجوم محتمل، وأنه "لن يكون هناك هجوم يفاجئ إسرائيل"، مع احتمال تنفيذ "هجوم " بين الجانبين.