بين الإعمار والسياسة.. ترامب يفتتح "مجلس السلام" بحضور حلفائه

وسيُعقد الاجتماع الافتتاحي في "معهد للسلام" حيث سيلقي ترامب إضافة إلى ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ويحضر الاجتماع عن وزير الخارجية جدعون ساعر، وسيشارك في الجلسة الاولى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهما حليفان مقربان من ترامب، فضلًا عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

ومن المرتقب حضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي أعلن استعداده لإرسال ثمانية آلاف عسكري للمشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة المزمع تشكيلها، إضافة إلى عدد من قادة آسيا الوسطى الذين انضموا إلى المبادرة.

في المقابل، امتنع معظم كبار حلفاء وخصومها على السواء عن الانضمام إلى "مجلس السلام" كأعضاء مؤسّسين، في حين أن أوروبا منقسمة حيال الموقف الواجب اعتماده بشأن اجتماع الخميس.

وأفاد البيت الأبيض أنه سيتم الإعلان خلال الاجتماع عن تعهدات مالية بقيمة خمسة مليارات لقطاع غزة، إضافة إلى إرسال "آلاف" العسكريين في إطار قوة دولية لتحقيق لاستقرار في غزة.

وكان ترامب فكرة طرح إنشاء "مجلس السلام" بداية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تواسطت واشنطن بشأنه إلى جانب قطر ومصر، لكن ميثاقه وضع له لاحقا أهدافا أوسع بكثير تتمثل في حل النزاعات المسلحة في كل أنحاء ، ما أثار مخاوف من أن الولايات المتحدة تسعى الى جعل هذا المجلس بديلا من التي يتهمها الرئيس الأميركي بأنها غير مجدية.