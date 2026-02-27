المحادثات النووية.. واشنطن تصعّد بـ 3 "شروط صارمة"

وخلال محادثات استمرت حتى ساعات المساء، قال مبعوثا الولايات المتحدة
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إن على إيران
تدمير مواقعها النووية الثلاثة الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، وتسليم كامل مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين.
كما شددا على أن أي اتفاق نووي يجب أن يكون دائماً، وألا يتضمن بنوداً تنتهي صلاحيتها تدريجياً كما حدث في الاتفاق المبرم خلال إدارة الرئيس
الأسبق باراك أوباما
، والذي اعتبره الجمهوريون
ضعيفاً.
من جانبها، رفضت إيران فكرة نقل مخزوناتها من اليورانيوم إلى الخارج، كما اعترضت على إنهاء التخصيب أو تفكيك منشآتها النووية أو فرض قيود دائمة على برنامجها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية وأشخاص مطلعون على المحادثات.