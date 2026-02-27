المحادثات النووية.. واشنطن تصعّد بـ 3 "شروط صارمة"

اختُتمت الجولة الأحدث من المحادثات بشأن البرنامج ، مساء الخميس، من دون التوصل إلى اتفاق، فيما لا تزال الفجوات قائمة حول قضايا أساسية، وسط تصعيد أميركي تمثل في طرح مطالب مشددة وتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

وخلال محادثات استمرت حتى ساعات المساء، قال مبعوثا ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إن على تدمير مواقعها النووية الثلاثة الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، وتسليم كامل مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين.



كما شددا على أن أي اتفاق نووي يجب أن يكون دائماً، وألا يتضمن بنوداً تنتهي صلاحيتها تدريجياً كما حدث في الاتفاق المبرم خلال الأسبق ، والذي اعتبره ضعيفاً.



من جانبها، رفضت إيران فكرة نقل مخزوناتها من اليورانيوم إلى الخارج، كما اعترضت على إنهاء التخصيب أو تفكيك منشآتها النووية أو فرض قيود دائمة على برنامجها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية وأشخاص مطلعون على المحادثات.