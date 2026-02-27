الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

المحادثات النووية.. واشنطن تصعّد بـ 3 "شروط صارمة"

2026-02-27 | 06:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المحادثات النووية.. واشنطن تصعّد بـ 3 &quot;شروط صارمة&quot;
المحادثات النووية.. واشنطن تصعّد بـ 3 "شروط صارمة"

اختُتمت الجولة الأحدث من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مساء الخميس، من دون التوصل إلى اتفاق، فيما لا تزال الفجوات قائمة حول قضايا أساسية، وسط تصعيد أميركي تمثل في طرح مطالب مشددة وتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

وخلال محادثات استمرت حتى ساعات المساء، قال مبعوثا الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إن على إيران تدمير مواقعها النووية الثلاثة الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، وتسليم كامل مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين.

كما شددا على أن أي اتفاق نووي يجب أن يكون دائماً، وألا يتضمن بنوداً تنتهي صلاحيتها تدريجياً كما حدث في الاتفاق المبرم خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي اعتبره الجمهوريون ضعيفاً.

من جانبها، رفضت إيران فكرة نقل مخزوناتها من اليورانيوم إلى الخارج، كما اعترضت على إنهاء التخصيب أو تفكيك منشآتها النووية أو فرض قيود دائمة على برنامجها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية وأشخاص مطلعون على المحادثات.
 
 
مقالات ذات صلة
المحادثات النووية.. واشنطن تصعّد بـ 3 "شروط صارمة"

عربي و دولي

واشنطن

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل تطال الصواريخ الإيرانية أميركا؟
رويترز: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران وتحث رعاياها هناك على المغادرة في أقرب وقت ممكن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: إيران مستعدة لمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل للمواقع النووية
17:03
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني بات في متناول اليد
17:01
وزير الخارجية العماني لسي بي إس: لن يكون بمقدور إيران مراكمة مواد نووية تمكنها من الحصول على قنبلة نووية
16:44
ترامب: لا تخصيب لليورانيوم ولو بنسبة 20 بالمئة
16:44
وزير الخارجية البلجيكي: ننصح مواطنينا الموجودين حاليا في إيران بمغادرتها في أقرب وقت ممكن
16:25
القناة 12: الهند تعلن الغاء رحلاتها الى إسرائيل من الغد ولمدة أسبوع
15:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026