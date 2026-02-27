"غادروا فوراً".. دول تسحب دبلوماسييها وتدعو رعاياها لمغادرة إسرائيل وإيران



بدأت عدة دول سحب طواقمها الدبلوماسية وموظفيها غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من وإسرائيل ونصحت رعاياها بمغادرة البلدين فورا وتأجيل السفر في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وتزايد المخاوف من اندلاع الحرب





السفارة الأميركية أصدرت إشعارا أمنيا وضعت فيه موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأسرهم أمام خيار مغادرة البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة



كما أعلنت ، الجمعة، سحب طاقمها الدبلوماسي من بسبب التهديد بتوجيه ضربة أميركية إلى هذا البلد



نصحت وزارة الخارجية مواطنيها بعدم السفر إلى والقدس والضفة بسبب التوترات في المنطقة، داعية المواطنين الفرنسيين الموجودين في تلك الأماكن إلى توخي الحذر والحيطة وتحديد أماكن الاختباء



كما ناشدت وزارة الخارجية الإيطالية رعاياها الإيطاليين مغادرة ⁠إيران فوراً ونصحتهم بتوخي الحذر الشديد في أنحاء ، عازية ذلك إلى استمرار عدم الاستقرار الأمني



