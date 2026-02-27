"غادروا فوراً".. دول تسحب دبلوماسييها وتدعو رعاياها لمغادرة إسرائيل وإيران

السفارة الأميركية في إسرائيل
أصدرت إشعارا أمنيا وضعت فيه موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأسرهم أمام خيار مغادرة البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة
كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية
، الجمعة، سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران
بسبب التهديد بتوجيه ضربة أميركية إلى هذا البلد
نصحت وزارة الخارجية الفرنسية
مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل
والقدس والضفة الغربية
بسبب التوترات في المنطقة، داعية المواطنين الفرنسيين الموجودين في تلك الأماكن إلى توخي الحذر والحيطة وتحديد أماكن الاختباء
كما ناشدت وزارة الخارجية الإيطالية رعاياها الإيطاليين مغادرة إيران فوراً ونصحتهم بتوخي الحذر الشديد في أنحاء الشرق الأوسط
، عازية ذلك إلى استمرار حالة
عدم الاستقرار الأمني