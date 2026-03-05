تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة

ووفق المنشور، لا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، إلا أن أحد المصادر أرجع التحطم إلى احتمال إصابة الطائرة بنيران الدفاعات الجوية . وتمكن طاقم الطائرة، المؤلف من الطيار وضابط أنظمة الأسلحة، من القفز بالمظلات بنجاح داخل الأراضي الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أنه عقب الحادث مباشرة جرى استدعاء فرق البحث والإنقاذ القتالي التابعة لكل من سلاحي الجو الأميركي والإسرائيلي التي كانت متمركزة في دولة مجاورة. ودخلت هذه الفرق إلى بعد نحو ساعة من تحطم الطائرة، حيث تمكنت من تحديد موقع الطاقم وإجلائهما دون تسجيل حوادث إضافية.

وأضاف أن الطيار وضابط أنظمة الأسلحة نُقلا أولاً إلى قاعدة الأمير الجوية في المملكة ، وسط معلومات تشير إلى إصابتهما بجروح طفيفة. ولاحقاً جرى نقلهما جواً لتلقي مزيد من العلاج في قاعدة موفق سلطي الجوية في الأردن.

ومن المتوقع أن تصدر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تفاصيل إضافية عن الحادث.