نتنياهو للحكومة اللبنانية: عليكم نزع سلاح حزب الله وإلا سيواجه لبنان عواقب قاسية

مصادر دبلوماسية للجديد: رسائل دولية وصلت إلى كل من الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش وقيادة حزب الله تؤكد أن اطلاق اي صاروخ من لبنان باتجاه اسرائيل ستكون عواقبه قاسية جداً على لبنان