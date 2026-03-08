عاجل
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
رجي: أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني
رجي: أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
وزير العدل: تبلغت أن مسلحين اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات وتواصلت مع المعنيين لمتابعة الموضوع
وزير العدل: تبلغت أن مسلحين اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات وتواصلت مع المعنيين لمتابعة الموضوع
بيروت
14
o
البقاع 8°
8
o
الجنوب
14
o
الشمال 9°
9
o
جبل لبنان 11°
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
10:09
النبي شيت.. في اليوم التالي (فيديو)
09:57
أمطار سوداء على طهران! (فيديو)
19:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
19:38
بالفيديو.. غارة تستهدف فندق في الروشة
19:17
ترامب يستقبل جثامين 6 جنود قتلوا بضربات إيرانية (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
إيران: طائرة إيرانية مسيرة دمرت رادارا أمريكيا متطورا في قاعدة الحرير العراقية
2026-03-08 | 09:24
2026-03-08 | 09:24
A-
A+
إيران: طائرة إيرانية مسيرة دمرت رادارا أمريكيا متطورا في قاعدة الحرير العراقية
التلفزيون الإيراني: القوات الجوية ضربت أهدافا إسرائيلية بالمسيرات ودمرت رادارا إسرائيليا
وزارة الدفاع الإماراتية: تدمير 132 صاروخا واعتراض 195 طائرة مسيرة أطلقتها إيران
🚨 وكالة تسنيم الإيرانية: تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرمس 900 قبالة سواحل هرمزغان
إيران: طائرة إيرانية مسيرة دمرت رادارا أمريكيا متطورا في قاعدة الحرير العراقية
عربي و دولي
إيران
إسرائيل
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة
يديعوت أحرونوت: سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في شمال إسرائيل وإصابة شخص جراء التدافع إلى الملاجئ
13:01
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
13:01
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
12:57
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
12:57
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
12:27
الجيش الإسرائيلي: رئيس المكتب العسكري للمرشد الذي قتلناه تولى منصبه قبل أيام
12:27
الجيش الإسرائيلي: رئيس المكتب العسكري للمرشد الذي قتلناه تولى منصبه قبل أيام
عربي و دولي
13:01
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
محليات
12:59
رجي: أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني
عربي و دولي
12:57
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
13:01
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
12:57
الجيش الإسرائيلي: رئيس المكتب العسكري للمرشد الذي قتلناه تولى منصبه قبل أيام
12:27
مكتب رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر ناقش مع ترامب الوضع في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين البلدين
11:52
وكالة الأنباء الإيرانية: تدمير مركز لغسل الكلى في كرج بعد هجوم أميركي إسرائيلي استهدف مستودع نفط بالمدينة أمس
11:44
وزارة الدفاع الكويتية: دمرنا ٣صواريخ باليستية جنوبي البلاد ورصدنا موجة مسيرات خلال الـ٢٤ ساعة الماضية
11:43
2026-02-28
أدرعي يتوعّد "حزب الله": سيكون ردّنا قوياً!
10:58
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة ولن تعتمد على تسريبات صحافية أو روايات مجهولة المصدر
10:58
قرقاش: هدفنا وقف هذا العدوان المستمر على الإمارات ودول الخليج العربي لا الانجرار إلى التصعيد
2026-03-04
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
16:47
مراسل الجديد: غارتين إستهدفتا بلدة دبين قضاء مرجعيون
2026-02-18
طبق الفتوش في رمضان 2026… كم أصبح سعره؟
عربي و دولي
07:50
بعد خامنئي.. إيران تعلن اختيار مرشدٍ جديد
عربي و دولي
07:50
بعد خامنئي.. إيران تعلن اختيار مرشدٍ جديد
خاص الجديد
10:21
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
خاص الجديد
10:21
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
خاص الجديد
10:48
مبادرة سياسية - ميدانية.. الرئاسة تتحرك وتفاوض مدني مباشر!
خاص الجديد
10:48
مبادرة سياسية - ميدانية.. الرئاسة تتحرك وتفاوض مدني مباشر!
محليات
19:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
محليات
19:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
محليات
11:40
شقيق راعي ابرشية علما الشعب.. شهيداً باعتداء درون
محليات
11:40
شقيق راعي ابرشية علما الشعب.. شهيداً باعتداء درون
عربي و دولي
17:21
عائلة "رون آراد".. ترد على انزال النبي شيت
عربي و دولي
17:21
عائلة "رون آراد".. ترد على انزال النبي شيت
