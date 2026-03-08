أمين عام مجلس التعاون الخليجي: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة

عون: ندعو الدول الراعية للاستقرار في المنطقة إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فورًا، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه، ويُجنّب المنطقة مزيدًا من التصع