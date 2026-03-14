أسطورة كرة القدم يدفع الثمن بعد دعمه لإيران

وكان هوندا، الذي سبق له اللعب مع نادي إيه سي ميلان، قد قال قبل أيام: "أعلم أن الموضوع حساس، لكنني شخصياً أريد أن تشارك في ."

لكن هذا الموقف لم يمر من دون تبعات، إذ أشار النجم الياباني إلى أن إعلاناً كان من المفترض أن ينجزه مع شركة أميركية قبل المونديال تم تعليقه عقب تصريحاته.

ورغم ذلك، شدد هوندا على تمسكه بموقفه، مؤكداً أنه لا يرغب في التعامل مع شركات "تتجاهل جوهر القضية وتتخذ قراراتها بناءً على مبررات خاطئة".

ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للتصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأميركي بشأن منتخب إيران ، وسط دعوات لفصل السياسة عن الرياضة.