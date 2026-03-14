ترامب: إيران "هُزمت تمامًا" وتبحث عن اتفاق لن أقبله

قال الرئيس الأميركي إن "هُزمت تمامًا" في الحملة العسكرية التي تقودها وإسرائيل ضدها، مؤكدًا أنها تسعى إلى إبرام اتفاق، لكنه شدد على أنه لن يقبل به، رغم تعهد مسؤولين إيرانيين بمواصلة القتال.



وكتب عبر منصته "تروث سوشال": التي تنشر الكاذبة تكره الاعتراف بحجم النجاح الذي حققه ضد إيران، التي هُزمت تمامًا وتريد اتفاقًا — لكنه ليس اتفاقًا يمكنني قبوله!"