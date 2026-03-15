شح في الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية.. هل تسعفها واشنطن من مخزونها؟

كشف موقع "سيمافور" الأميركي، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن تواجه نقصا حادا في صواريخ اعتراض الباليستية مع استمرار المواجهات مع وتبادل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.



وبحسب التقرير، أبلغت مؤخرا بوجود "نقص كبير" في مخزونها من هذه ، في ظل الضغط المتزايد على منظومات الدفاع بعيدة المدى، خصوصا مع استخدام ذخائر عنقودية في بعض هجماتها، ما يزيد من استنزاف القدرات الاعتراضية.



وقال مسؤول أميركي إن هذا النقص كان متوقعا منذ أشهر، مشيرا إلى أن لا تعاني المشكلة نفسها حاليا، لكنها تراقب الوضع خشية استنزاف المخزون في حال طال أمد العمليات.



وتواصل إسرائيل البحث عن حلول لتعويض النقص، رغم امتلاكها وسائل أخرى للتصدي للهجمات، فيما تبقى الصواريخ الاعتراضية الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة التهديدات بعيدة المدى. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت واشنطن ستزوّد إسرائيل بجزء من مخزونها من هذه الصواريخ.