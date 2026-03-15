شح في الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية.. هل تسعفها واشنطن من مخزونها؟

وبحسب التقرير، أبلغت إسرائيل واشنطن
مؤخرا بوجود "نقص كبير" في مخزونها من هذه الصواريخ
، في ظل الضغط المتزايد على منظومات الدفاع بعيدة المدى، خصوصا مع استخدام إيران
ذخائر عنقودية في بعض هجماتها، ما يزيد من استنزاف القدرات الاعتراضية.
وقال مسؤول أميركي إن هذا النقص كان متوقعا منذ أشهر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة
لا تعاني المشكلة نفسها حاليا، لكنها تراقب الوضع خشية استنزاف المخزون في حال طال أمد العمليات.
وتواصل إسرائيل البحث عن حلول لتعويض النقص، رغم امتلاكها وسائل أخرى للتصدي للهجمات، فيما تبقى الصواريخ الاعتراضية الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة التهديدات بعيدة المدى. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت واشنطن ستزوّد إسرائيل بجزء من مخزونها من هذه الصواريخ.