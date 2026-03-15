عربي و دولي

شح في الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية.. هل تسعفها واشنطن من مخزونها؟

2026-03-15 | 05:28
كشف موقع "سيمافور" الأميركي، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل تواجه نقصا حادا في صواريخ اعتراض الصواريخ الباليستية مع استمرار المواجهات مع إيران وتبادل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وبحسب التقرير، أبلغت إسرائيل واشنطن مؤخرا بوجود "نقص كبير" في مخزونها من هذه الصواريخ، في ظل الضغط المتزايد على منظومات الدفاع بعيدة المدى، خصوصا مع استخدام إيران ذخائر عنقودية في بعض هجماتها، ما يزيد من استنزاف القدرات الاعتراضية.

وقال مسؤول أميركي إن هذا النقص كان متوقعا منذ أشهر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تعاني المشكلة نفسها حاليا، لكنها تراقب الوضع خشية استنزاف المخزون في حال طال أمد العمليات.

وتواصل إسرائيل البحث عن حلول لتعويض النقص، رغم امتلاكها وسائل أخرى للتصدي للهجمات، فيما تبقى الصواريخ الاعتراضية الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة التهديدات بعيدة المدى. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت واشنطن ستزوّد إسرائيل بجزء من مخزونها من هذه الصواريخ.
مقالات ذات صلة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار بنهاريا والجليل الغربي بعد رصد صواريخ من لبنان
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر في مدينة إيلات ومناطق بجنوب إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"آلاف الأهداف".. الجيش الاسرائيلي يعلن!
15:18

"آلاف الأهداف".. الجيش الاسرائيلي يعلن!

قال الجيش الإسرائيلي، إن لديه "آلاف الأهداف" المتبقية لقصفها في إيران".

وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين في مؤتمر صحافي متلفز "لدينا خطة دقيقة ومعدة مسبقا، وما زال لدينا آلاف الأهداف في إيران ونحدّد كل يوم أهدافا أخرى"، معتبرا أن "النظام أصبح ضعيفا، وسنُضعفه أكثر".

هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الامنية طلبت من الحكومة الموافقة على استدعاء 450 الف جندي احتياط من أجل استمرار الحرب وهو رقم قياسي
15:19
"آلاف الأهداف".. الجيش الاسرائيلي يعلن!
15:18
رويترز عن مسؤولين اسرائيليين: من المتوقع أن تعقد إسرائيل ولبنان محادثات في الأيام المقبلة
15:00
الجيش الإسرائيلي: نواصل عمليات القصف في إيران ولبنان
14:48
الحرس الثوري الإيراني يعلن لاول مرة إطلاق صاروخ سجيل الاستراتيجي بحسب فيديو نشره وقال أنه يستهدف مراكز عسكرية في اسرائيل
14:48
قناة 13 الاسرائيلية: الحملة ضد إيران بدأت تتخذ شكل حرب استنزاف والنظام في طهران لا يُظهر أي بوادر انهيار
14:12
