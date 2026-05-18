مقابل الانسحاب من جنوب لبنان.. 5 شروط اسرائيلية! (يديعوت أحرونوت)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنّ "الجيش يدرس توسعة الحرب البريّة في ظل غياب حلّ إسرائيلي لمسيّرات حزب الله".

وأفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن التفاهمات مع تحدثت عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أميركي.



كما أشارت معلومات إلى أنّه "من المقرر مناقشة آلية التنسيق العسكري مطلع حزيران المقبل ويُفترض أن تشمل هذه الآلية أيضاً تعاوناً استخبارياً".



وكشفت مصادر في تل أبيب شروط للانسحاب من ، مشيرة إلى إدراج الوفد المفاوض في 5 بنود ضمن أي اتفاق لبناني وشيك مع إسرائيل، وقالت إن الشروط خلقت فجوة في المحادثات بين الطرفين.



ووفق مواقع اخبارية إسرائيلية نص البند الأول على: رفض إسرائيلي قاطع لوعود ، أو قوات اليونيفيل، وإصرار على ضرورة ترسيخ تدخلها العسكري ضد أي "تهديد ناشئ". فيما تضمّن البند الثاني، مطالبة إسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة تمتد حتى نهر الليطاني؛ وحظر عودة سكان القرى الواقعة على خط التماس مع إسرائيل. وينصّ الشرط الثالث على مطالبة إسرائيل بآلية مراقبة أكثر صرامة من اليونيفيل، بما في ذلك مشاركة مباشرة من وفرنسا. وينص البند الرابع على المطالبة بفرض رقابة مشدّدة على جميع طرق دخول الأسلحة إلى لبنان. ولا تتنازل إسرائيل في البند الخامس عن انسحابها من النقاط العسكرية الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان لضمان المراقبة والإنذار المبكر.