السفير الاسرائيلي: نفعل ما لم تفعله حكومة لبنان!

وردا على سؤال حول توقيت وقف العمليات العسكرية كليا، قال: "هذا القرار يعود للحكومة الاسرائيلية في النهاية، لتحديد ما إذا كنا سنقوم بتوسيع وتكثيف العمليات. في الوقت الحالي، لدينا تواجد عسكري قوي وكبير من حيث حجم القوات
، ونحن ننشط في تلك المنطقة. وعلينا أن ندرك أنه في نهاية المطاف لن يكون هناك هدوء في لبنان
طالما بقي حزب الله
متواجداً على الأرض
هناك. نحن في الواقع نساعد الحكومة اللبنانية
التي تتهمنا بأننا احتللنا أراضٍ في لبنان وأنا أقول لهم: معذرة، نحن نساعد الحكومة اللبنانية على فعل ما لم تفعله حتى اليوم
، وهو القتال من أجل سيادتها على أمل أن يأتي يوم وتكون لديهم السيادة الفعلية هناك."