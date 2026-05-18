4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

السفير الاسرائيلي: نفعل ما لم تفعله حكومة لبنان!

2026-05-18 | 04:03
اعتبر السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة داني دانون في حديث لقناة 14 الاسرائيلية أن "هناك فجوة غير مقبولة بين ما نسمعه من الحكومة اللبنانية، التي ترسل ممثلين للمحادثات في واشنطن ويتحدثون عن أمور جوهرية ومهمة، وبين القدرات على الأرض، ولا يمكننا الاعتماد على أحد فقط على الجيش الإسرائيلي. هذا هو الواقع، لا اليونيفيل، ولا القوات الدولية، ولا القوات الأوروبية، ولا حتى قوات الحكومة اللبنانية؛ هم ببساطة غير قادرين على فعل شيء. الطرف الوحيد القادر في النهاية على إبعاد حزب الله هو الجيش الإسرائيلي. يجب أن نعترف بهذه الحقيقة، ونحن نوضح هذا الأمر لأصدقائنا في الولايات المتحدة."


وردا على سؤال حول توقيت وقف العمليات العسكرية كليا، قال: "هذا القرار يعود للحكومة الاسرائيلية في النهاية، لتحديد ما إذا كنا سنقوم بتوسيع وتكثيف العمليات. في الوقت الحالي، لدينا تواجد عسكري قوي وكبير من حيث حجم القوات، ونحن ننشط في تلك المنطقة. وعلينا أن ندرك أنه في نهاية المطاف لن يكون هناك هدوء في لبنان طالما بقي حزب الله متواجداً على الأرض هناك. نحن في الواقع نساعد الحكومة اللبنانية التي تتهمنا بأننا احتللنا أراضٍ في لبنان وأنا أقول لهم: معذرة، نحن نساعد الحكومة اللبنانية على فعل ما لم تفعله حتى اليوم، وهو القتال من أجل سيادتها على أمل أن يأتي يوم وتكون لديهم السيادة الفعلية هناك."
