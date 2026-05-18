ترامب: طلب مني أمير قطر وولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران الذي كان مقرراً غداً وذلك نظراً للمفاوضات الجادة الجارية حالياً