ترامب يؤجل الهجوم على إيران بطلب خليجي.. ويتوعّد بضربة شاملة

قال الرئيس الأميركي :

"قررت تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مقرراً على غداً، بناءً على طلب قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد ، محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس دولة الإمارات المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان" واضاف في منشور على منصته "تروث سوشيل": "نظراً للمفاوضات الجادة الجارية حالياً، ولأنهم يرون، بصفتهم قادة وحلفاء عظماء، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مقبول لدى الأمريكية، وكذلك لدى جميع دول وخارجها". وتابع: "يتضمن هذا الاتفاق، بشكل أساسي، عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية! وانطلاقاً من احترامي للقادة المذكورين أعلاه"، واردف الرئيس الأميركي: "أصدرت تعليماتي إلى وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دانيال كين، والقوات المسلحة الأمريكية، بأننا لن نشن الهجوم المقرر على إيران غداً، بل وجهتهم أيضاً بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في أي لحظة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".