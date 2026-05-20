ترامب ونتنياهو.. مكالمة صعبة وخطاب نوايا!



أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال مكالمة وُصفت بـ"الصعبة" جهودًا جديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.



وبحسب مصدر نقل عنه الموقع، فإن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة مع ترامب.



كما نقل الموقع عن مصدر أميركي أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على إعداد "خطاب نوايا" من المفترض أن توقّعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.



وأضاف المصدر الأميركي أن ترامب أبلغ نتنياهو أيضًا بوجود فترة مفاوضات تمتد لـ30 يومًا بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز.