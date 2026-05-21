الحزب يشارك بمفاوضات باكستان.. وإيران تعده بالمليارات (المدن)

كشفت مصادر صحيفة "المدن" أنه "قبل فترة زار وفد من "حزب الله" ، وروسيا وباكستان.

وكانت هذه الجولة بهدف البحث في كل الصيغ المطروحة لوقف الحرب في المنطقة، ومن ضمنها . عملياً تريد إشراك الحزب بأي مفاوضات تخص الوضع اللبناني، ذلكَ رداً على كل محاولات عزله لبنانياً، ولمنع فصل ملف لبنان عن ملف إيران". في هذا السياق، تفيد المصادر بأن "إيران أبلغت " " بأنها ستمنحه دعماً مالياً تبلغ نسبته 10 بالمئة من المبالغ التي ستنجح بتحريرها والحصول عليها، فمثلاً بحال نجحت في تحرير عشرة مليارات فهي ستعمل على توفير مبلغ مليار دولار له. لكن الأساس يبقى في المقاربة التي سيعتمدها الحزب وإيران حول مرحلة ما بعد الحرب في لبنان، وإذا كانت ستوافق على ذلك وتنسحب من الجنوب".