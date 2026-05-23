محاولة تهريب أسلحة عبر مسيّرة.. إسرائيل تزعم! (صورة)

الاخبارية السورية: قوى الأمن الداخلي في حمص عثرت على نفق في الريف الجنوبي يمتد بين سوريا ولبنان يُستخدم في عمليات تهريب الأسلحة وضبطت عدة مخازن تحتوي على أسلحة وذخائر مُعدة للتهريب