انتقاماً لسليماني.. مخطط لاغتيال إبنة ترامب!

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الساعدي (32 عاما)، الذي اعتقل مؤخرا في تركيا وسُلم إلى ، تعهد بقتل إيفانكا ، وكان يحتفظ بخريطة ومخطط تفصيلي لمنزلها في ولاية فلوريدا.

ونقلت الصحيفة عن انتفاض قنبر، النائب السابق للملحق العسكري في السفارة العراقية بواشنطن، قوله إن الساعدي كان يردد بعد مقتل سليماني بعملية أميركية إبان فترة ترامب الأولى: "علينا قتل إيفانكا لإحراق بيت ترامب كما أحرق بيتنا".

كما نشر الساعدي، وفق التقرير، صورة لخريطة تظهر المنطقة التي تقيم فيها إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر في فلوريدا، مرفقة بتهديد باللغة ، قال فيه إن "القصور وجهاز الخدمة السرية لن تحمي "، مضيفا أن "مرحلة المراقبة والتحليل بدأت"، وأن "الثأر مسألة وقت".