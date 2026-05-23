روبيو: تقدم في المفاوضات مع إيران.. ولكن!

تحدث الأميركي ماركو روبيو عن "فرصة" لأن توافق قريبا، وحتى في وقت لاحق السبت، على إبرام اتفاق مع لإنهاء الحرب في .



وجاء تصريحه تزامنا مع إعلان المتحدث إسماعيل بقائي أن طهران تلمس "ميلا الى التقارب" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة لطهران أجراها الباكستاني عاصم منير الذي تؤدي بلاده وساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال روبيو إن المفاوضات أحرزت تقدما، من دون أن يستبعد استئناف الرئيس الهجمات على .



وصرح للصحافيين في نيودلهي خلال زيارته الأولى للهند "قد تكون هناك في وقت لاحق وقد لا تكون. آمل أن تكون هناك أخبار".



وأضاف "لقد تم إحراز بعض التقدم. وفيما أتحدث إليكم الآن، هناك عمل يتم".



وتابع الوزير الأميركي "ثمة فرصة أن يكون لدينا ما نقوله، أكان ذلك في وقت لاحق اليوم، أو غدا، أو خلال بضعة أيام".



وكرر روبيو مطالبة بأن تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل وبأن تسلم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.