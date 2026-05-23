4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

روبيو: تقدم في المفاوضات مع إيران.. ولكن!

2026-05-23 | 10:10
تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن "فرصة" لأن توافق إيران قريبا، وحتى في وقت لاحق السبت، على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء تصريحه تزامنا مع إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تلمس "ميلا الى التقارب" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة لطهران أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تؤدي بلاده وساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال روبيو إن المفاوضات أحرزت تقدما، من دون أن يستبعد استئناف الرئيس دونالد ترامب الهجمات على إيران.

وصرح للصحافيين في نيودلهي خلال زيارته الأولى للهند "قد تكون هناك أخبار في وقت لاحق اليوم وقد لا تكون. آمل أن تكون هناك أخبار".

وأضاف "لقد تم إحراز بعض التقدم. وفيما أتحدث إليكم الآن، هناك عمل يتم".

وتابع الوزير الأميركي "ثمة فرصة أن يكون لدينا ما نقوله، أكان ذلك في وقت لاحق اليوم، أو غدا، أو خلال بضعة أيام".

وكرر روبيو مطالبة الولايات المتحدة بأن تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل وبأن تسلم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
