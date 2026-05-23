روبيو: تقدم في المفاوضات مع إيران.. ولكن!

وقال روبيو إن المفاوضات أحرزت تقدما، من دون أن يستبعد استئناف الرئيس دونالد ترامب
الهجمات على إيران
.
وصرح للصحافيين في نيودلهي خلال زيارته الأولى للهند "قد تكون هناك أخبار
في وقت لاحق اليوم
وقد لا تكون. آمل أن تكون هناك أخبار".
وأضاف "لقد تم إحراز بعض التقدم. وفيما أتحدث إليكم الآن، هناك عمل يتم".
وتابع الوزير الأميركي "ثمة فرصة أن يكون لدينا ما نقوله، أكان ذلك في وقت لاحق اليوم، أو غدا، أو خلال بضعة أيام".
وكرر روبيو مطالبة الولايات المتحدة
بأن تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل وبأن تسلم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.