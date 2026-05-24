07:30
اتفاق محتمل بين ايران وأميركا.. والتصعيد جنوباً مستمر
16:40
ترامب يكشف مصير المفاوضات: "التفاهم شبه نهائي"!
16:12
الحزب ينشر.. إستهداف آلية (فيديو)
12:39
الاتفاق اقترب.. تابعوا البث المباشر لنشرة أخبار الجديد
10:29
رسالة غامضة من ترامب.. إيران مغطاة بالعلم الأميركي! (صورة)
عربي و دولي
اتفاق "وشيك" بين واشنطن وطهران.. هذا ما يتضمّنه عن لبنان!
2026-05-24 | 00:15
اتفاق "وشيك" بين واشنطن وطهران.. هذا ما يتضمّنه عن لبنان!
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن تفاصيل عن بنود الاتفاق الوشيك بين واشنطن وطهران.
ووفق مسؤول أميركي، فإن الاتفاق الذي تقترب
الولايات المتحدة
وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز من دون رسوم، ويسمح لإيران ببيع نفطها بحرية، بينما تجرى مفاوضات إضافية بشأن كبح برنامجها النووي.
ومن شأن هذا الاتفاق تجنب تصعيد الحرب، وتخفيف الضغط على إمدادات الطاقة العالمية. لكن مع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى اتفاق سلام دائم، يلبي أيضا مطالب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
النووية، وهي تلك التي تطالب بها
إسرائيل
أيضا.
وأشار كل من ترامب والوسطاء إلى إمكان الإعلان عن الاتفاق الأحد، رغم أنه لم يعتمد نهائيا.
قدمّ المسؤول الأميركي ملخصا لمسودة الاتفاق بصيغتها الحالية، وبينما لم يؤكد الجانب
الإيراني
هذه التفاصيل، فإن طهران أشارت أيضا إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق.
ماذا يتضمن الاتفاق؟
- يوقع الطرفان مذكرة تفاهم تمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد.
- خلال هذه الفترة، سيفتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، وستوافق
إيران على
إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح بمرور السفن بحرية.
- في المقابل، سترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ
الإيرانية
، وتمنح
إيران
بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لها ببيع النفط بحرية.
- تلتزم من إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.
- تجرى مفاوضات أخرى خلال الستين يوما بشأن تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، وإزالة مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
- وفقا لمصدرين مطلعين، قدمت إيران للولايات المتحدة، عبر الوسطاء، تعهدات شفهية بشأن نطاق التنازلات التي ستقدمها بشأن تعليق التخصيب والتخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب.
- ستوافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات ورفع تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة الستين يوما، على أن تنفذ هذه الخطوات فقط كجزء من اتفاق نهائي قابل للتحقق.
- ستبقى
القوات
الأميركية التي تم حشدها في الأشهر
الأخيرة
في المنطقة خلال فترة الستين يوما، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
- تنص مسودة مذكرة التفاهم بوضوح على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب
الله
في
لبنان
.
وقال المسؤول الأميركي إنه كلما أسرعت إيران في إزالة الألغام واستئناف حركة الملاحة، كلما رفع الحصار أسرع. وأوضح أن المبدأ الأساسي الذي اعتمده ترامب في الاتفاق هو "الإعفاء مقابل التنفيذ".
وطالبت إيران برفع تجميد الأموال فورا وإزالة العقوبات بشكل دائم، لكن الجانب الأميركي أكد أن ذلك لن يتحقق إلا بعد تقديم "تنازلات ملموسة"، وفقا لما ذكره المسؤول.
