اتفاق "وشيك" بين واشنطن وطهران.. هذا ما يتضمّنه عن لبنان!

ووفق مسؤول أميركي، فإن الاتفاق الذي تقترب وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز من دون رسوم، ويسمح لإيران ببيع نفطها بحرية، بينما تجرى مفاوضات إضافية بشأن كبح برنامجها النووي.

ومن شأن هذا الاتفاق تجنب تصعيد الحرب، وتخفيف الضغط على إمدادات الطاقة العالمية. لكن مع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى اتفاق سلام دائم، يلبي أيضا مطالب الرئيس الأميركي النووية، وهي تلك التي تطالب بها أيضا.

وأشار كل من ترامب والوسطاء إلى إمكان الإعلان عن الاتفاق الأحد، رغم أنه لم يعتمد نهائيا.

قدمّ المسؤول الأميركي ملخصا لمسودة الاتفاق بصيغتها الحالية، وبينما لم يؤكد الجانب هذه التفاصيل، فإن طهران أشارت أيضا إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق.

ماذا يتضمن الاتفاق؟

- يوقع الطرفان مذكرة تفاهم تمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد.

- خلال هذه الفترة، سيفتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، وستوافق إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح بمرور السفن بحرية.

- في المقابل، سترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ ، وتمنح بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لها ببيع النفط بحرية.

- تلتزم من إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

- تجرى مفاوضات أخرى خلال الستين يوما بشأن تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، وإزالة مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.

- وفقا لمصدرين مطلعين، قدمت إيران للولايات المتحدة، عبر الوسطاء، تعهدات شفهية بشأن نطاق التنازلات التي ستقدمها بشأن تعليق التخصيب والتخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب.

- ستوافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات ورفع تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة الستين يوما، على أن تنفذ هذه الخطوات فقط كجزء من اتفاق نهائي قابل للتحقق.

- ستبقى الأميركية التي تم حشدها في الأشهر في المنطقة خلال فترة الستين يوما، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

- تنص مسودة مذكرة التفاهم بوضوح على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب في .

وقال المسؤول الأميركي إنه كلما أسرعت إيران في إزالة الألغام واستئناف حركة الملاحة، كلما رفع الحصار أسرع. وأوضح أن المبدأ الأساسي الذي اعتمده ترامب في الاتفاق هو "الإعفاء مقابل التنفيذ".

وطالبت إيران برفع تجميد الأموال فورا وإزالة العقوبات بشكل دائم، لكن الجانب الأميركي أكد أن ذلك لن يتحقق إلا بعد تقديم "تنازلات ملموسة"، وفقا لما ذكره المسؤول.