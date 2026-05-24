واشنطن ترد على نعيم قاسم: لن نسمح بإسقاط الحكومة اللبنانية!

قالت في بيان إنّ "تدين بأشد العبارات دعوة المتهورة لإسقاط الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا".



وأضافت أنّ "حزب تجاهل الدعوات المتكررة من الحكومة اللبنانية الشرعية لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وبدلًا من ذلك واصل إطلاق النار على مواقع إسرائيلية ونقل مقاتلين وأسلحة إلى جنوب لبنان"، معتبرةً أنّ ذلك "حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على نفوذه على حساب مستقبل الشعب اللبناني."



وقالت إنّ "الحكومة اللبنانية تعمل على تحقيق التعافي وإعادة الإعمار وتأمين المساعدات الدولية وبناء مستقبل مستقر لمواطنيها، بدعم كامل من الولايات المتحدة"، مضيفةً أنّ "حزب الله يسعى بشكل نشط إلى جرّ مجددًا إلى الفوضى والدمار."

