وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: إيران تحاول عرقلة المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل

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السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ردًا على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل: "هذا ما نسعى إليه"
السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ردًا على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل: "هذا ما نسعى إليه"
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