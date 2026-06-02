وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: إيران تحاول عرقلة المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل

السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ردًا على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل: "هذا ما نسعى إليه"

السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ردًا على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل: "هذا ما نسعى إليه"