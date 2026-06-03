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عربي و دولي

تسنيم عن عراقجي: التواصل مع أميركا لم ينقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات

2026-06-03 | 14:43
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تسنيم عن عراقجي: التواصل مع أميركا لم ينقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات
تسنيم عن عراقجي: التواصل مع أميركا لم ينقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات
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تسنيم عن عراقجي: التواصل مع أميركا لم ينقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات

عربي و دولي

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