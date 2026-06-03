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عربي و دولي

قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية

2026-06-03 | 02:39
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قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية
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قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية

عربي و دولي

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