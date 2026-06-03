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عربي و دولي

وزارة الخارجية الأميركية: اكدت جميع الدول أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن يقرره الحكومتان السياديتان وحدهما

2026-06-03 | 19:01
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وزارة الخارجية الأميركية: اكدت جميع الدول أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن يقرره الحكومتان السياديتان وحدهما
وزارة الخارجية الأميركية: اكدت جميع الدول أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن يقرره الحكومتان السياديتان وحدهما
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وزارة الخارجية الأميركية: اكدت جميع الدول أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن يقرره الحكومتان السياديتان وحدهما

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