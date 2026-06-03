الخارجية الأميركية: إسرائيل ولبنان التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة والعمل نحو اتفاق شامل

الخارجية الأميركية: ستبدأ إسرائيل ولبنان وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام مبدئيًا بهدف تمكين مفاوضات حسنة النية من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين إسرائيل ولبنان