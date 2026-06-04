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عربي و دولي

وزير الخارجية الإيطالي: صمود وقف إطلاق النار يستلزم من حزب الله وقف عملياته العسكرية والانصياع لقرارات الحكومة اللبنانية وأدعو إسرائيل إلى ضبط النفس

2026-06-04 | 09:24
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وزير الخارجية الإيطالي: صمود وقف إطلاق النار يستلزم من حزب الله وقف عملياته العسكرية والانصياع لقرارات الحكومة اللبنانية وأدعو إسرائيل إلى ضبط النفس
وزير الخارجية الإيطالي: صمود وقف إطلاق النار يستلزم من حزب الله وقف عملياته العسكرية والانصياع لقرارات الحكومة اللبنانية وأدعو إسرائيل إلى ضبط النفس
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وزير الخارجية الإيطالي: صمود وقف إطلاق النار يستلزم من حزب الله وقف عملياته العسكرية والانصياع لقرارات الحكومة اللبنانية وأدعو إسرائيل إلى ضبط النفس

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