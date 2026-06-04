الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
2026-06-03
"من مستشفى تبنين إلى الرسول الأعظم في الضاحية".. اسرائيل تزعم وتنشر!
2026-06-03
في الخرايب.. لحظة سقوط الصاروخ! (فيديو)
2026-06-03
على طريق دير الزهراني.. استهداف للجيش وجرح ضابط وعسكري (صور)
2026-06-03
قرقاش: العدوان يستهدفنا جميعاً
2026-06-03
بالفيديو - بسبب لبنان.. ترامب منزعج من نتنياهو
عربي و دولي
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" أطلق صواريخ باتجاه جنودنا في جنوب لبنان دون ورود انباء عن اصابات
2026-06-04 | 11:47
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" أطلق صواريخ باتجاه جنودنا في جنوب لبنان دون ورود انباء عن اصابات
مقالات ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق أمس عدة صواريخ باتجاه قواتنا في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي جراء انفجار مُسيّرة أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بمسيرة أطلقها حزب الله وانفجرت قرب قواتنا جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" أطلق صواريخ باتجاه جنودنا في جنوب لبنان دون ورود انباء عن اصابات
محليات
عربي و دولي
الإسرائيلي:
الله"
صواريخ
باتجاه
جنودنا
لبنان
انباء
اصابات
العودة الى الأعلى
وقف نار شامل بين لبنان وإسرائيل "بشروط"... ماذا يشمل الاتفاق؟
معاريف عن مسؤول إسرائيلي: كانت لدينا نافذة للعمل وإنجاز المهمة في بيروت لكن بيان نتنياهو وكاتس أغلقها
اقرأ ايضا في عربي و دولي
14:30
كاتس: الواقع الذي فرضناه في لبنان قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام معه
14:30
كاتس: الواقع الذي فرضناه في لبنان قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام معه
14:29
كاتس: سنبقى في المنطقة الأمنية بلبنان وتشمل قلعة الشقيف حتى الخط الأصفر مع منع عودة السكان إليها
14:29
كاتس: سنبقى في المنطقة الأمنية بلبنان وتشمل قلعة الشقيف حتى الخط الأصفر مع منع عودة السكان إليها
14:28
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني
14:28
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني
يحدث الآن
محليات
15:02
حزب الله ينفي استهداف اليونيفيل في دبين
خاص الجديد
14:43
الأجهزة الأمنية تطوّق إشكال عائشة بكار (فيديو)
عربي و دولي
14:30
كاتس: الواقع الذي فرضناه في لبنان قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام معه
اخترنا لك
كاتس: الواقع الذي فرضناه في لبنان قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام معه
14:30
كاتس: سنبقى في المنطقة الأمنية بلبنان وتشمل قلعة الشقيف حتى الخط الأصفر مع منع عودة السكان إليها
14:29
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني
14:28
روبيو اكد لنظيره الكويتي: التزام واشنطن بأمن الكويت وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
14:04
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار مع لبنان فرصة للبنان لتفكيك "حزب الله" وإذا لم يُنفذ الاتفاق فإن الولايات المتحدة تتفهم التزامنا بتوفير الحماية لسكان الشمال
13:33
القناة 14 الاسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر ينعقد في هذه الأثناء لمناقشة الخيارات المختلفة (بشأن جبهة الشمال) في ظل الانتقادات الحادة
13:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:43
الأجهزة الأمنية تطوّق إشكال عائشة بكار (فيديو)
10:41
الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في شمال البلاد والتفاصيل قيد الفحص
2026-05-31
شكران مرتجى بين أفضل 50 ممثلاً في الشرق الأوسط لعام 2026
2026-03-10
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون يلتقي الرئيس سلام في بعبدا
2026-06-02
أم نمر تخرج عن صمتها بعد شائعات اعتقالها: هيني بالبيت وما عليّ غبار
13:38
مصدر عسكري لـ"الجديد": الجيش ينفّذ مهامه في دبين بكامل عتاده وأسلحته ولا صحة للأخبار المتداولة
بالفيديو
بالفيديو
13:31
مقدمة النشرة المسائية 04-06-2026
2026-06-03
مقدمة النشرة المسائية 03-06-2026
2026-06-03
انفراجة بالمفاوضات ام مكانك راوح.. وماذا عن وقف النار؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
2026-06-03
لبنان يترقب اليوم الثاني من المفاوضات.. والتصعيد جنوباً مستمر
2026-06-02
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2026
2026-06-01
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:42
انتهاء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن.. تابعوا التفاصيل مباشرة
محليات
15:42
انتهاء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن.. تابعوا التفاصيل مباشرة
محليات
15:42
ليونة لبنانية وتقدّم حذر في واشنطن.. ماذا دار في المفاوضات؟
محليات
15:42
ليونة لبنانية وتقدّم حذر في واشنطن.. ماذا دار في المفاوضات؟
عربي و دولي
04:41
قائد إسرائيلي رفيع في مرمى مسيّرة للحزب
عربي و دولي
04:41
قائد إسرائيلي رفيع في مرمى مسيّرة للحزب
محليات
07:23
الجديد من داخل دبين بعد الانسحاب الإسرائيلي.. وآخر التطورات مباشرة في نشرة الأخبار
محليات
07:23
الجديد من داخل دبين بعد الانسحاب الإسرائيلي.. وآخر التطورات مباشرة في نشرة الأخبار
محليات
16:35
انتهاء جولة المفاوضات في واشنطن.. وبيان مرتقب | التفاصيل مباشرة في نشرة الأخبار
محليات
16:35
انتهاء جولة المفاوضات في واشنطن.. وبيان مرتقب | التفاصيل مباشرة في نشرة الأخبار
محليات
09:53
سلام: لا يجوز أن نضيّع هذه الفرصة
محليات
09:53
سلام: لا يجوز أن نضيّع هذه الفرصة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026