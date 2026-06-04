بالمونديال.. خلي عينك عالجديد!

خلي عينك عالجديد بالمونديال.. أكثر من 10 آلاف ستحصل عليها خلال أكبر حدث بالعالم. تطبيق TOD يخولك متابعة جميع اللحظات الحاسمة والمباريات المرتقبة، مع إمكانية الإعادة في الوقت الذي يناسبك، ومن أي جهاز تريده، سواء عبر التلفزيون أو الهاتف أو الجهاز اللوحي. ولأن الإثارة لا تتوقف عند صافرة النهاية، يمنحك TOD مزايا إضافية، فإذا خسر فريقك المفضل، انت رابحٌ لـ اشتراك مجاني لمتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات والأجنبية.