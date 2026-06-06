بعد الهدنة... هل توقفت إسرائيل عن محو قرى الجنوب؟

أفاد مصدر في قوات اليونيفيل لصحيفة هآرتس السبت بأن الجيش أوقف تدمير القرى في بعد إعلان وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.



ذكر المصدر أن آخرمرة سُجلت فيها عمليات تدمير للقرى في كانت يوم الأربعاء، قبل البيان المشترك الصادر عن وإسرائيل ولبنان.



في المقابل، أشار الجيش إلى أنه لم يتلق أي توجيهات بوقف تدمير القرى في جنوب ، وأن تواصل تدمير البنية التحتية في المنطقة.