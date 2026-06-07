القناة 12 الإسرائيلية: 3 صواريخ تابعة لسلاح الجو استهدفت شقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

ترامب: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولدينا نقطتان عالقتان ولا أعتقد أنهما كبيرتان

ترامب: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولدينا نقطتان عالقتان ولا أعتقد أنهما كبيرتان