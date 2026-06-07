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عربي و دولي

رئيس الأركان الإسرائيلي: صدقت على خطط لمواصلة تعميق الضربات ضد حزب الله

2026-06-07 | 08:12
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رئيس الأركان الإسرائيلي: صدقت على خطط لمواصلة تعميق الضربات ضد حزب الله
رئيس الأركان الإسرائيلي: صدقت على خطط لمواصلة تعميق الضربات ضد حزب الله
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رئيس الأركان الإسرائيلي: صدقت على خطط لمواصلة تعميق الضربات ضد حزب الله

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