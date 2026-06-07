قاليباف: إنهم ليسوا ملتزمين بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار ومن خلال إظهار الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان إنهم لا يفهمون إلا لغة القوة

عاجل
القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران
القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: سلاح الجو عزز المقاتلات والمسيرات في أجواء لبنان تحسبا لرد حزب الله المحتمل
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: سلاح الجو عزز المقاتلات والمسيرات في أجواء لبنان تحسبا لرد حزب الله المحتمل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
15:12
فيديو متداول للصواريخ الإيرانية في سماء لبنان
12:12
بعد استهداف الضاحية.. قاليباف يهدّد: "لا تفهمون إلا بالقوة"!
10:28
بالفيديو - مشهد مرعب للغارات على صور
08:30
الغارة إستهدفت المنطقة بين المريجة وحي السلم في الضاحية (فيديو)
07:03
قائد الجيش في باكستان.. هل يفصل المسار؟ (فيديو)
عربي و دولي
قاليباف: إنهم ليسوا ملتزمين بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار ومن خلال إظهار الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان إنهم لا يفهمون إلا لغة القوة
2026-06-07 | 11:52
A-
A+
قاليباف: إنهم ليسوا ملتزمين بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار ومن خلال إظهار الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان إنهم لا يفهمون إلا لغة القوة
مقالات ذات صلة
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان أن استمرار الحصار البحري الأميركي انتهاك لوقف إطلاق النار
قاليباف: الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان دليلٌ قاطع على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الحصار الأميركي للموانئ والسواحل الإيرانية انتهاك لوقف إطلاق النار وغير قانوني
قاليباف: إنهم ليسوا ملتزمين بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار ومن خلال إظهار الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان إنهم لا يفهمون إلا لغة القوة
عربي و دولي
ليسوا
ملتزمين
إطلاق
النار
يؤمنون
بالحوار
إظهار
الحصار
البحري
وانتهاك
الاتفاقيات
المتعلقة
بلبنان
يفهمون
القوة
العودة الى الأعلى
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود احتياط بجروح جراء هجوم مسيرة مفخخة جنوب لبنان
إرنا عن وزير داخلية باكستان: سأسلم رسالة من قائد الجيش ورئيس الوزراء الباكستانيين إلى المرشد الإيراني
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:13
القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران
15:13
القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران
15:05
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
15:05
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
15:04
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
15:04
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
يحدث الآن
عربي و دولي
15:13
القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران
عربي و دولي
15:05
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
عربي و دولي
15:04
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
اخترنا لك
القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران
15:13
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
15:05
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
15:04
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: سلاح الجو عزز المقاتلات والمسيرات في أجواء لبنان تحسبا لرد حزب الله المحتمل
15:00
مستشار المرشد الإيراني: العدو أشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بقصفه لبنان بينما كان الوسيط موجودا في إيران
14:16
أكسيوس عن مسؤول أميركي: حزب الله هو المسؤول الوحيد عن أي استمرار للأعمال العدائية
13:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:50
مراسل الجديد : غارة على سحمر في البقاع الغربي
2026-05-10
قماطي: رئيس الجمهورية يتجاوز الرئيس بري.. بأي حق؟
2026-06-05
خسائر جديدة.. الذهب ينخفض!
01:23
اسرائيل تتجسس على أميركا.. من هي الشخصيات المستهدفة؟
2026-03-30
تفاصيل جديدة تكشف عن إنفجار موقع لـ "اليونيفيل" في الجنوب
2026-05-02
لـ 9 بلدات جنوب لبنان.. أدرعي يجدد الانذار!
بالفيديو
بالفيديو
13:23
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2026
08:42
غارات تستهدف الضاحية الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2026
2026-06-05
مقدمة النشرة المسائية 05-06-2026
2026-06-05
حركة نزوح وغارات مستمرة.. الجديد تواكب التطورات السياسية والميدانية
2026-06-05
إنذار اسرائيلي مبكر.. وحركة نزوح كثيفة من عرنابا وعنقون
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
03:34
سموتريتش: الضاحية!
عربي و دولي
03:34
سموتريتش: الضاحية!
عربي و دولي
03:19
"عملية برية في النبطية وروبوتات لكشف حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
03:19
"عملية برية في النبطية وروبوتات لكشف حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
08:54
بغارة الضاحية.. من استهدفت اسرائيل؟
عربي و دولي
08:54
بغارة الضاحية.. من استهدفت اسرائيل؟
محليات
08:42
غارات تستهدف الضاحية الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
محليات
08:42
غارات تستهدف الضاحية الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
عربي و دولي
00:25
الاتفاق بين لبنان واسرائيل.. قريباً؟
عربي و دولي
00:25
الاتفاق بين لبنان واسرائيل.. قريباً؟
محليات
08:33
بـ 3 صواريخ.. اسرائيل تستهدف شقتين في الضاحية الجنوبية!
محليات
08:33
بـ 3 صواريخ.. اسرائيل تستهدف شقتين في الضاحية الجنوبية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026