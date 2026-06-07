قاليباف: إنهم ليسوا ملتزمين بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار ومن خلال إظهار الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان إنهم لا يفهمون إلا لغة القوة