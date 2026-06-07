عن غارة الضاحية إسرائيل تزعم.. هذا هو الهدف!

زعم جيش العدو الإسرائيلي أنه استهدف اليوم في الغارة على الضاحية الجنوبية مقرًّا تابعًا لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت