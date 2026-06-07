الخارجية البريطانية: ندعو إيران و إسرائيل إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بشكل فوري

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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني جديد
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني جديد
الحرس الثوري: إسرائيل هاجمت أهدافاً على أراضينا باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الجو
الحرس الثوري: إسرائيل هاجمت أهدافاً على أراضينا باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الجو
وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو شن غاراته على إيران من خارج المجال الجوي الإيراني
وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو شن غاراته على إيران من خارج المجال الجوي الإيراني
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النفس
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