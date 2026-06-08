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وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو شن غاراته على إيران من خارج المجال الجوي الإيراني
2026-06-07 | 21:58
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وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو شن غاراته على إيران من خارج المجال الجوي الإيراني
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