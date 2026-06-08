المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مسؤولية واشنطن في انتهاك وقف إطلاق النار واضحة

الرئيس سلام: لقد أضعنا الفرصة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي ثم بعد الانسحاب السوري عام 2005 ولا يجوز أن نضيّع هذه الفرصة أيضًا لأن تضييعها هذه المرة لا تُحمد عقباه