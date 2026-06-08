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الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني
2026-06-08 | 03:42
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الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني
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الجيش الإسرائيلي: أنهينا ضربة واسعة استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية في إيران
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