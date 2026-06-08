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عربي و دولي

هيئة الطيران المدني السورية: تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي

2026-06-08 | 03:59
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هيئة الطيران المدني السورية: تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي
هيئة الطيران المدني السورية: تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي
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هيئة الطيران المدني السورية: تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي

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