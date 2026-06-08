المفاوضات بين ايران وأميركا.. على وشك التحقق؟

قال ⁠رئيس الوزراء ​الباكستاني ‌شهباز شريف، ‌إن ‌"الهدف النهائي في ‌مفاوضات ‌السلام ⁠بين والولايات ⁠المتحدة "على ‌وشك ⁠التحقق"، داعياً جميع ⁠أطراف ​الصراع ⁠إلى ضبط ​النفس.







وأكدت أن "المباحثات مع ، والتي تهدف إلى وضع حد للتوترات والحرب في ، لا تزال مستمرة عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد العسكري الأخير مع ".



وقال المتحدث ، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف".



وأضاف الجيش أن "العملية نُفذت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو قصف مواقع عسكرية عدة داخل إيران".



وأفاد التلفزيون بوقوع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، بينما ذكرت وكالة مهر سماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران، وأشارت وكالة تسنيم إلى انفجارات في محيط مدينة كرج".