المفاوضات بين ايران وأميركا.. على وشك التحقق؟

وأكدت إيران
أن "المباحثات مع واشنطن
، والتي تهدف إلى وضع حد للتوترات والحرب في الشرق الأوسط
، لا تزال مستمرة عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل
".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف".
وأضاف الجيش أن "العملية نُفذت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو قصف مواقع عسكرية عدة داخل إيران".
وأفاد التلفزيون الإيراني
بوقوع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، بينما ذكرت وكالة مهر سماع دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة
طهران، وأشارت وكالة تسنيم إلى انفجارات في محيط مدينة كرج".