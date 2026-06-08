كاتس مجدداً.. الضاحية مقابل الشمال!

قال الاسرائيلي ، أن "الحكم على الضاحية في مماثل للحكم على الشمالية وأي هجوم على المستوطنات الشمالية سيقابله هجوم على الضاحية".



