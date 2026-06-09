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عربي و دولي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل

2026-06-09 | 10:19
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل

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