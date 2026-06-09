عراقجي: نفضل لغة الدبلوماسية.. لكننا نتحدث لغات أخرى أيضاً

قال الغيراني : " الأجنبية المتمركزة بالقرب من أراضينا معرضة لخطر دائم نتيجة لأخطائها البشرية، أو الحوادث العرضية، أو احتمال وقوعها في تبادل إطلاق النار".