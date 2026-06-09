الشيباني وسلام يبحثان هاتفيًا التصعيد في جنوب لبنان وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

قالت : "تلقى والمغتربين السوري أسعد الشيباني اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة ، جرى خلاله بحث المستجدات والتصعيد في ، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات".