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عربي و دولي

التلفزيون الإيراني عن مصادر: سماع دوي انفجارات ورصد تحركات دفاعية في بندر عباس وقشم وسيريك

2026-06-09 | 17:35
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التلفزيون الإيراني عن مصادر: سماع دوي انفجارات ورصد تحركات دفاعية في بندر عباس وقشم وسيريك
التلفزيون الإيراني عن مصادر: سماع دوي انفجارات ورصد تحركات دفاعية في بندر عباس وقشم وسيريك
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التلفزيون الإيراني عن مصادر: سماع دوي انفجارات ورصد تحركات دفاعية في بندر عباس وقشم وسيريك

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