الضربات الأميركية تشعل أزمة عطش جنوب إيران

ونفّذت ضربات في مدينتي جاسك وسيريك في الجنوب وفي في ، ردّا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي في مياه .

وألحقت الضربات اضرارا بخزّانين يمدّان منطقتي بيماني وكوهستك التابعتين لمدينة سيريك، بالمياه.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤولين في شركة المياه المحلية قولهم :"للأسف، بعد هذا الهجوم، فقد 20 ألفا من السكان إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، ومع حرارة تتراوح ما بين 45 و50 درجة مئوية، أصبحت الظروف صعبة للغاية وخطيرة بالنسبة للسكان".

وتابع :"أن تدمير الخزّانين تسبب بمشكلة كبيرة بالنسبة لشبكة إمدادات المياه في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المنطقة لا تملك ما يكفي من المياه الجوفية للحلول مكان الخزّانين".

وقال المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة هرمزغان حمزه بور :"إن الجهود جارية لإيجاد بديل من أجل القرى المتضررة في المنطقة".